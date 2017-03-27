中油擬轉移關廠空污量 環署：不同意
台灣中油公司欲爭取將五輕關廠後減少的空汙排放量，轉至新擴建廠使用。環保署副署長詹順貴今天表示，環保署立場是傾向不同意抵換。
台灣中油公司新擴建廠受限高屏區空污總量管制，傳出在申請設廠及操作許可證時，欲將前年底五輕關廠後減少的排污量拿來抵換，遭高雄市環保局拒絕。國民黨立委林德福今天針對此事，在立法院社福及衛環委員會質詢詹順貴。
詹順貴表示，這個問題在法律規定到底明不明確，環保署研商後會對外公布。他說，五輕當初是由當時行政院長郝柏村拍板定案要關廠，個人立場當然不希望把它變成額外許可證，這樣會讓高屏地區空污總量管制大打折扣。
他指出，環保署近日有把相關高屏地區總量管制計畫及法規拿出來盤點是否明確，如果法律不明確，環保署該怎麼修法。
詹順貴坦言，若是單從總量管制計畫裡看，並沒有講得很清楚，但環保署立場還是不要拿出來抵換。1060327
(中央社)
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