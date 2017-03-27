雷軍抵印度 傳與富士康談設小米第二廠
中國大陸手機品牌小米的創辦人雷軍昨天抵達印度，今天起在印度展開1週的考察行程，據悉是為小米委託富士康在印度設立第2座工廠生產手機進行考察與磋商。
根據小米發言人官方微博26日夜間發出的消息指，雷軍26日下午在印度首都新德里拜會中國大陸駐印度大使羅照輝，並從今天展開在印度為期1週的訪問。
據悉，雷軍此行與小米委託富士康在印度設立第2座工廠生產小米旗下手機有關。
雷軍24日曾在微博張貼1張印度總理莫迪推特（Twitter）帳號的文章，這篇文章提到小米在印度設立第2座工廠，是「來印度製造」（Make in India）的重大進展。
印度「經濟時報」（The Economic Times）曾報導，小米委託富士康在印度設立第2間工廠，工廠可能設在安德拉省（Andhra Pradesh）的斯里市（Sri City）。
在第2間工廠設立後，小米在印度銷售的手機將有95%是在印度製造。
小米透過旗下性價比高的紅米系列手機，在印度創下銷售佳績，小米董事長特別助理魏來日前更在自己的微博上稱，紅米4A在印度銷售取得佳績，4分鐘售出超過25萬部。1060327
(中央社)
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