健保改革重挫 川普砲轟黨內保守派

廢除歐記健保（Obamacare）失敗讓美國總統川普新政府施政受重挫，可能透露出稅務與支出等後續施政艱難，川普今天挑明，把健保改革失敗歸咎共和黨內極端保守派。

法新社報導，川普在推特貼文，不僅直指健保改革失敗是強硬派自由黨團（Freedom Caucus）與另2個頗具影響力的保守團體的問題，還暗示他們已削弱遏止墮胎的努力。

2天前，由於取代歐記健保的新版健保法案注定失敗，川普與共和黨領袖撤回法案，取消眾議院投票。川普今天一早在推特寫道：「民主黨人正在華府偷笑，自由黨團在傳統基金會（Heritage）和成長協會（Club For Growth）的幫助下，拯救了家庭計劃協會（Planned Parenthood）和歐記健保！」

在全體民主黨反對，以及共和黨內極右派與溫和派以各自理由同表反對夾殺下，用來代替歐記健保的新版健保法案，目前廣被認為已呈垂死狀態。

但是自由黨團領袖、北卡羅來納州聯邦眾議員梅多斯（Mark Meadows）今天仍堅持，健保改革的進程仍保有可能。

他在美國廣播公司（ABC）說：「這並非爭端落幕。」梅多斯還拿美式足球比賽進行到半場來比喻，表示「到最後，最有價值球員將是推動此事的川普總統，因為他會辦到」。梅多斯還誓言會在「真正的稅改」上與川普合作。

英國的「衛報」（The Guardian）報導，川普早上還在推特上要大眾看福斯新聞網（Fox News）晚間「珍妮法官」（Judge Jeanine）節目。

曾任法官、聯邦檢察官、地方檢察官及共和黨紐約地區政治候選人的珍妮．費瑞斯．皮洛（Jeanine Ferris Pirro）在節目一開始劈頭就說：「萊恩（PaulRyan）必須辭掉眾議院議長一職...他沒能弄成這個表決」。

不過前自由黨團成員、現任白宮管理及預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney），否認川普要對萊恩採取任何行動。

穆瓦尼在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）上說：「我從沒見他責怪萊恩過；該怪的是那些不投贊成票的人。」（譯者：中央社陳亦偉）1060327

(中央社)