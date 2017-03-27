桃空職工會符締團體協約資格 長榮尊重

長榮航空今天指出，經名單核對，桃園市空服員職業工會符合法定資格，可代表所有長榮空服員與長榮協商締結團體協約，長榮表示尊重與肯定。

長榮航空今天表示，與桃園市空服員職業工會(以下簡稱桃空職工會)在桃園市勞動局的見證下，經過2天半的名單核對，確認桃空職工會符合團體協約法第6條第3項第3款的法定資格，足以代表所有長榮空服員與長榮公司協商締結團體協約。

長榮航空對此結果表示尊重與肯定，也會盡快擇日與桃空職工會展開團體協約協商，期待雙方未來能夠理性溝通。

長榮航空於今年3月1日收到桃空職工會正式來函提出團體協約協商訴求，即開始與工會進行法律資格認定的程序。

長榮航空表示，感謝桃空職工會的配合，在勞資雙方希望盡速釐清適格爭議及共存共榮的目標下，透過銀行轉帳資料核實會員名冊，確認參加桃空職工會的會員人數超過長榮航空空服員總人數的一半，符合團體協約法的法定要件。

長榮航空感謝桃園市勞動局秉持公正的原則居中協調，讓雙方自3月22日開始進行核實會員名冊作業，由於核對程序順暢，本以為要進行為期6天的核對，在短短2天半內審查完畢。

長榮航空進一步表示，長榮航空公司基於公平原則，已向桃空職工會提出禁止差別待遇條款作為協商團體協約的訴求，全體空服員將會一體適用最新、最優的勞動條件，另外也已向其提出應約束會員不得對公司員工有任何霸凌、人身攻擊或是其他違法、不當之侵害行為，這是長榮航空的堅持，也是公司對所有員工的承諾。1060327

(中央社)