中興大學設南向辦公室 創全台大學之先

中興大學「南向辦公室」27日揭牌，立法院副院長蔡其昌（左三）、興大校長薛富盛（左二）等人皆參與。（林欣儀攝）

響應政府南向政策，國立中興大學27日成立全台大學第一所「南向辦公室」，同時為「創新產業暨國際學院」揭牌，校長薛富盛強調，台灣推行南向政策有許多優勢，尤其以農業為強項，未來將與中部24所大學合作，創造互利共贏。

薛富盛與立法院副院長蔡其昌、泰國湄州大學副院長Weerapon Thongma、印尼加查馬達大學動物科學院副院長Budi Guntoro，一同為「興大南向辦公室」及「創新產業暨國際學院」揭牌。蔡其昌強調，人才是新南向政策成功的基石，畢業自台灣的東南亞學生及僑生則是南向政策最好的橋梁。

蔡其昌表示，興大成立南向辦公室，一方面推展南向政策、培育人才，另方面也希望透過政府單位整合東南亞學生資源，勞動部的就業媒合網站應增闢南向專區、專門媒介東南亞學生，增加外籍生來台求學的誘因，也方便外資企業找到南向人才。

薛富盛則說，包括東南亞、非洲都有台灣農技團的足跡，且興大在越南、泰國、馬來西亞的農業領域深耕多年，校友遍布這些國家，未來將拓展至高科技產業、工程、科學、管理、獸醫等領域，更希望結合中部大學共同推動南向政策，以學術合作、人才交流、資源共享與區域鏈結為發展重點，與紐奧、南亞的大學展開交流。

(中時)