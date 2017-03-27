酷鳥航空明日起限時三天直飛促銷 飛曼谷1777元起
酷鳥航空即日起天天直飛曼谷、首班航班415個座位訂位率100%！為了答謝台灣酷迷的支持，昨（26）特別派出自泰國搭機來台的酷鳥姐姐迎賓，在桃園機場現場與全機客人合照抽獎，最大獎寄出台北- 曼谷免費來回機票，十分受到台灣與泰國旅客的喜愛。該航明日起辦限時三天的天天直飛促銷，飛曼谷1777元起
旅客陳先生表示：「這是我第一次搭酷鳥航空去曼谷，酷鳥的波音777客機空間和座位都很大，打破我對低成本航空的印象，而且沒想到會在機場看到酷鳥姐姐，她本人十分可愛又有喜感，我很期待這趟的泰國旅程！」
酷鳥航提醒，將於明（28）日上午10:30起至2017年3月30日晚上23:59止，舉辦限時三天的天天直飛促銷，經濟艙單程含稅$TWD1,777元起、酷鳥航商務艙單程含稅TWD$3,777元起，每周七班天天直飛，旅遊時間自即日起至2018年3月24日止，每班機優惠機位有限，欲查詢最新優惠及訂票請至酷鳥航空官網。
(工商)
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