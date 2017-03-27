再不警醒恐遭淘汰!詹啟賢：沒2020就沒國民黨
國民黨主席選舉將於5月20日舉行，這些日子以來，各候選人間的唇槍舌戰早已砲火隆隆，因此有憂心忡忡的黨內中生代打算在近日發出連署聲明，呼籲將選舉主軸拉回「如何重返執政」。對此，六名參選人之一的詹啟賢說，自己對於黨內同志的憂慮深有同感，他甚至認為，若是2020年再贏不回執政權，「就沒有中國國民黨」。
詹啟賢在臉書表示，自己今（27）日上午先後打給藍委江啟臣、李彥秀與林為洲，除強調認同他們將黨主席選舉主軸重新拉回的理念外，也願意用實際行動支持，因為國民黨要是再不警醒，恐怕會遭民意淘汰。
「我不但認同委員們所提出的『沒有2018就沒有2020』的擔憂，更進一步認為，『沒有2020就沒有中國國民黨』。」詹啟賢指出，這次黨主席的選舉過程與結果，正是藍營往後幾年能否順利前進的重要起點，因為勝選的黨魁與其團隊，有可能幫往後的黨提名候選人加分，但也可能成為包袱。
另外，詹啟賢還提到，2018年地方選舉，國民黨不能只想贏得雙北市，更要想辦法向南挺進，「加強力量於縣市議員與各鄉鎮市長選舉，爭取各縣市議會的主導權。」他並呼籲黨員，在這次黨主席選舉中，除了支持心儀的候選人外，也要一併考慮2018年、2020年的大局。
(中時電子報)
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