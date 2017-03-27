唱紅《想你的時候》 53歲千百惠臉僵挨酸塑膠人

千百惠以《想你的時候》、《走過咖啡屋》紅遍兩岸。(圖／翻攝自微博)

千百惠(圖左)現身南京開唱臉僵。(圖／翻攝自微博)

原住民歌手千百惠擁有甜美嗓音和脱俗外貌，以《想你的時候》、《走過咖啡屋》紅遍兩岸及東南亞，，1991年嫁給大陸音樂人高大林，定居北京淡出歌壇，近日她現身南京獻唱，臉僵發福遭網友酸好像塑膠人。

53歲千百惠近日在南京開唱，和近千名歌迷同樂，演唱多首《想你的時候》、《走過咖啡屋》等經典歌曲，不過網友卻發現她似乎發福不少，而且臉部僵硬，顴骨也相當突出，讓不少人超震驚，還有毒舌網友酸她好像「塑膠人」、「黑山老妖」，容貌引起網友熱議。

(中時電子報)