保全追撞車禍現場 老翁、老婦1死1重傷

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車禍現場。（徐養齡翻攝）

彭翁騎的機車。（徐養齡翻攝）

肇事車輛。（徐養齡翻攝）

新竹市彭姓老翁，27日清晨騎檔車等紅燈時，疑在起步時突然熄火，遭後方朱姓婦人騎機車追撞，兩人雙雙倒地，不料劉姓保全疑未察覺前方有車禍，開車衝撞現場，造成彭翁傷重送醫不治，朱婦重傷轉送林口長庚醫院。

警方說，彭翁送醫前已意識模糊，被送醫急救約2小時仍告不治，朱婦則轉院治療，警方證實劉、彭兩人都未酒駕，詳細肇事原因仍待釐清，先依過失致死罪嫌將劉姓保全移送偵辦。

(中時)