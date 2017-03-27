林佳龍網路直播專訪 自認與柯文哲不同

台中市長林佳龍今天接受網路媒體直播專訪，被問到與台北市長柯文哲的比較時，他直言「柯P想法多，而我則是知道哪些想法可行」，他是專業的政治工作者，知道怎麼做。

Yahoo TV「彭博士觀風向」中午12時起到1時，由主持人專訪林佳龍，與網友一起聊台中大小事，包括與柯文哲的比較、明年辦花博有無信心打敗台北花博？廢BRT遭監察院糾正、未來是否更上一層樓前進中央等。

被問到與柯文哲的比較，林佳龍表示，每人都各有特色，「柯P想法多，而我則是知道哪些想法可行」，素人沒有包袱，他是專業的政治工作者，知道怎麼做。他跟一般政治人物不同，別人大都是從地方到中央，而他是從中央到地方，台中市是宜居城市，比台北更有吸引力。

對於他將BRT改為優化公車，結果台中市政府被監察院糾正一事，林佳龍認為，改為優化公車後，台灣大道的交通確有改善，監察院應該頒給獎牌，卻是將前市府與現任市府各打50大板，實在不合邏輯，他覺得「監委不懂假懂」（台語），他強調，對的參考，批評錯的也不用太在乎。

至於未來他是否要更上一層樓到中央去？林佳龍說，未來是要更上一層樓到中央，或者做個讓人懷念的好市長，他的答案是開放的。而現在將市政做好最重要。1060327

(中央社)