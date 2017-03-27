愛自由和挑戰 腦麻生讀大學不怕離家遠

國立屏東大學商業管理系一年級學生詹紹鈺重度腦性麻痺，因喜歡自由和挑戰，選擇離台中大甲家較遠的屏東大學就讀，他說，雖然挑戰很累，但他想看看外面的世界。

詹紹鈺因重度腦麻，左上肢手腕外翻及兩腳萎縮，站立時，膝蓋彎曲50-60度，從小父母離異，一直由外公外婆照顧，詹紹鈺國中就離開家，就讀彰化和美實驗學校一直到高職畢業，培養出他獨立的個性。

詹紹鈺生活起居如沐浴、穿脫衣物及鞋子、洗衣、曬衣、摺衣、整理房間等能夠自理，但需比一般人多費時1至2小時，而剪指甲、打掃房間、浴室等則需他人協助。

詹紹鈺說，他在國一時，因學校接駁車較貴，外公帶著他學習搭火車，當他學會如何自己搭火車時，很有成就感；大學大考需要醫生診斷證明，他從打電話掛號到前往醫院開診斷證明，全部自己獨立完成，沒有人陪伴，不假他人之手。

考上屏東大學後，詹紹鈺還自己先坐火車到屏東大學勘查環境，他說，他的成績也可上離家近的學校，但他想自由，挑戰外面的世界，雖然挑戰會很累，為此，他和家人溝通多次，終於以「做做看，有什麼問題會打電話回家」，說服不放心他出遠門就讀的家人。

詹紹鈺帶著外公「突破窘境，跨越障礙」的教誨，到屏東大學就讀，屏東大學特教輔導老師表示，詹紹鈺個性樂觀，有什麼需求會反映，也會請同學幫忙，讓別人知道怎麼協助他。

屏東大學原有的身障宿舍衛浴設備太小，詹紹鈺要衛浴時，得爬著進去，為此，屏東大學為他讓出教官辦公室，加大詹紹鈺的宿舍空間，讓詹紹鈺能坐著輪椅進出衛浴間。

詹紹鈺說，每個身心障礙者都有個別特殊的需求，對於環境的身心障礙設施不符合需求部分，自己要想辦法改善，提出來請別人協助就是克服方法之一。

詹紹鈺還到屏東大學諮商中心擔任志工，看到諮商中心的人員工作得太晚，他會幫他們買便當，詹紹鈺說，想從當志工看看可以學習到什麼，他做自己能做的事。

詹紹鈺班上有一群熱心協助他的同學，會主動協助調整班上座位，並為他拿取特製桌板輔助工具，詹紹鈺反映在課堂上跟不上授課老師的教學進度，課後學生諮商中心提供課業加強，協助他在各項學習上獲得支持與協助，勇敢面對學業的挑戰。1060327

(中央社)