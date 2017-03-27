雇逃逸外勞釀1死 月眉路拓寬勒令停工
位於基隆市六合街「月眉都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）」今天上午橋墩鋼模坍塌，3名印尼籍逃逸外勞從高空墜落，其中1人當場死亡，勞動部派員檢查後，勒令停工。
月眉路拓寬工程由大藍營造承攬，編號PA8的橋墩日前灌漿固定後，上午7時多準備拆除鋼模時，3名印尼外勞疑似正在拆卸橫向聯繫螺絲，未料兩側鋼模突然滑落，中間的安全梯也跟著應聲往後倒塌，3名工人閃避不及當場從20公尺高的鋼模跌落在地，其中1人頭顱破裂，血流滿地，當場死亡。
警消獲報立刻將另2名外勞送往基隆醫院急救，其中1人到院前失去生命徵象，經搶救後雖已恢復呼吸、心跳，但仍陷入重度昏迷且有內出血，另1名頭部有撕裂傷，經縫合後現正在醫院觀察。
據現場人員表示，事發當時工地僅有3名工人在場，並無其他台灣籍工頭，依照原訂施工流程，應由吊車將鋼模吊起支撐後，再由工人拆卸鋼模，未料吊車尚未到場前，3名工人就開始施工。
勞動部職業安全衛生署表示，3名印尼籍男子都是逃逸外勞，營造商已明顯違反職業安全衛生法，即日起勒令停工直到改善為止，同時將檢查該工程其餘安全措施。
大藍營造人員指出，鋼模工程委由陳姓包商施作，包商透過仲介找來外勞，當時吊車已到場，工人可能正準備拆卸時發生意外，公司會盡全力配合調查，也會協助廠商處理善後。
基隆市府工務處土木工程科技佐彭俊文指出，該工程從民國102年8月29日開工，中間經歷2次停工變更設計，原訂6月4日完成，總工程經費4億4100萬餘元。1060327
(中央社)
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