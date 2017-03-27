改裝車飄毒味 台中一毒蟲遭逮

25歲劉姓男子日前駕車行經台中市南區高工路、南和路口，因汽車排氣管音量過大遭員警攔查，未料，劉男搖下車窗時，一陣毒品的氣味飄出來，引來警方進一步查察，果然在駕駛座的腳踏墊上發現K盤、K他命及安非他命吸食器，將劉男依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

劉男坦承吸毒，他表示，毒品是向綽號「阿勇」的男子購買，每包K他命要價1600元。警方則將繼續追查上游供應者。

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(中時)