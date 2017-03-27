大陸研究以運20發射太空火箭
大陸的英文媒體「中國日報」(China Daily)報導，中國大陸正在修改他們自製的大型運輸機運20，使其能夠有發射低軌道衛星的能力。
研發負責人李同宇(Li Tongyu)說，這個技術的好處是發射衛星的準備時間很短，比如在救災的時候，急需迅速建立災區的衛星通訊，就會用到這種技術。現在正準備將100公斤的試驗載荷送到低軌道，如果順利還可能在未來提升到200公斤。
這項技術其實就像是發射一枚飛彈，只是發射的載台是運輸機，而發射的物體是太空火箭。固體燃料火箭被藏在運輸機的機身下，當運輸機飛到1萬2千公尺的高空時再發射。最早是在在1990年代，由美國軌道科學公司（現在的軌道ATK）經由改裝的洛克希德L-1011「三星式」( TriStar)飛機發射飛馬座火箭(Pegasus)。
飛馬座火箭也被B-52給搭載過，曾用來發射小型的氣象衛星，以及測試極高速飛行載具X-45。
在此之後，其他的太空研發團隊也有自己的飛機發射太空火箭的相關計畫，比如維珍銀河()就利用白騎士號(White Knight)飛機，發射自己的迷你太空梭太空船一號(Space 1)到離地100公里的近太空。
現在由洛馬公司、SpaceX公司和微軟創辦人保羅.艾倫一同合作的層發射系統(Stratolaunch Systems)則雄心更大，要以超巨大的雙機身飛機，將540噸的太空箭夾在機身，使這種火箭發射方式能夠一舉發射到高層軌道。
(中時電子報)
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