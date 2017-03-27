巨龍圖騰上身 iPhone首推遊戲限定機

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「COK」限量版iPhone上印有龍頭圖騰。(業者提供)

「COK」限量版iPhone上印有龍頭圖騰。(業者提供)

第一代iPhone在2007年6月底推出，到今年6月將迎來10周年紀念，此次甚至授權手遊「列王的紛爭」（Clash of Kings），推出「COK」限量版iPhone 7和iPhone 7 Plus，首批限量1000支。

此款限量版iPhone 7和iPhone 7 Plus最大特色是手機背面精心雕刻的「COK」主題龍頭圖騰，不僅巨龍刻劃得栩栩如生，每支手機更有自己的專屬編碼，同步刻於手機背面，代表每一支手機全球僅此一台。

「COK」限量版iPhone 7（128G）售價約新台幣2萬7800元，iPhone 7 Plus（128G）售價則約新台幣3萬2300元，目前雖然僅在中國大陸販售，無法郵寄至台灣，但台灣民眾可透過列王的紛爭官方抽獎活動取得。

(中時)