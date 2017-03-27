聊齋成真？陸少年心臟移植後竟成學霸
浙江大學醫學院附屬第一醫院日前舉辦心臟移植病友會；其中一名17歲少年3年前接受心臟移植後性格竟變得乖巧、懂事，成績突飛猛進。醫學專家認為，這可能是移植心臟記憶捐贈者性格導致。
清代神怪小說「聊齋誌異」中的「陸判」，描寫一名書生因結識地府判官，更換了一顆心臟，從此文采斐然，改變一生的故事。而這樣的情節竟在中國大陸真實上演。
綜合新浪網等陸媒報導，小翔（化名）自幼患有「肥厚性心肌症」，他3年前赴浙江大學醫學院附屬第一醫院接受心臟移植手術治療。
手術出院後，小翔休學一年，性格卻變得乖巧、懂事，不再暴躁、任性；再次走進校園時，小翔變成了「學霸」，每次考試均名列前茅。
小翔說，手術前，他的成績在班上算是中後段，班上42個學生，差不多排28、29名。但手術後，他卻以優異的成績考上當地一所重點高中。
小翔的姐姐則表示，弟弟從小身體就不好，家人都不會給他太大壓力，對他的成績也沒有要求，但他考上重點高中，家人都非常意外。「我們都覺得移植之後，他變得聰明了。」
報導指出，美國亞利桑那大學著名心理學教授史瓦茲（Gary Schwartz）經過20多年調查研究發現，人類的心臟也許有某種「思考和記憶功能」；因此，許多接受心臟移植的患者突然性格大變，「繼承」了心臟捐贈者性格。
據統計，每10例接受換心手術的病人中，就有1人會出現性格改變現象。
浙大一院心胸外科副主任馬量則認為，美國學者觀點目前仍未獲得主流醫學界的認可。對大部分人而言，心臟移植是個大手術，就像經歷了生死考驗一樣。生活中，經歷過生死者，性情多少都會發生改變。
另一方面，他認為，從醫學的角度講，心臟移植患者術後，隨著心功能的好轉，患者身體各機能都會有所改善，不再容易疲勞，也會影響性格與課業表現。1060327
(中央社)
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