川普婿掌創新辦公室 盼提升政府效率

我要評比

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天報導，美國總統川普已欽點女婿庫許納（Jared Kushner）領導白宮1個新成立的辦公室，目標應用商界思維，提高政府效率。

法新社引述「華盛頓郵報」報導，明天揭幕的白宮創新辦公室（The White House Office of Innovation）負責徹底改造官僚體系，以及履行改革老兵照護、對抗類鴉片劑成癮等重要的選舉支票，權限廣泛。

郵報引述川普（Donald Trump）表示：「我答應美國人做出成果，並把『超前進度，低於預算』的思維用在政府上。」

根據郵報，這個辦公室由曾在私部門擔任主管的人士組成，主要負責發想應用於政府的新點子。

庫許納告訴郵報：「政府應該像在經營美國這個偉大的公司，我們希望替顧客帶來成功和效率，而這些顧客就是我國國民。」

36歲的庫許納是川普的高階顧問，對國內外事務都有深遠的影響力。（譯者：中央社鄭詩韻）1060327

(中央社)