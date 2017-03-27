蔡少芬10年再同框黎姿！秀凍齡少女肌 還有神巧合
香港女星蔡少芬以港姐季軍出身，在演藝圈嶄露頭角，接連演出戲劇紅透半邊天，2007年與港星黎姿合拍港劇《珠光寶氣》，在片中飾演姊妹花，雙姝戲外也培養出好交情，儘管黎姿婚後退出演藝圈，兩人仍在近日合體，同框大秀凍齡少女肌，連蔣欣也大讚兩人「沒有變化」。
蔡少芬與黎姿合作的《珠光寶氣》，至今仍是許多觀眾心中的經典，蔡少芬25日在微博曬出兩人當年合照，10年後兩人再重逢，親密貼臉合照閨蜜情不變，蔡少芬與黎姿大秀凍齡美肌，0細紋根本少女，巧合的是，兩人髮型也和當年一模一樣，10年前和現在的外貌根本沒變。
蔡少芬感性寫下：「我的愛人姊姊，10年前的我們，今天還是相愛！也有幸福的家庭！而且。。還是越來越美了(我的美全靠你了)！真的感謝主！」黎姿也說：「十分珍惜我們的友誼，感恩有妹妹妳常在我身邊！」雙姝姊妹情讓人動容。
(中時電子報)
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