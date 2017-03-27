認錯人！少年麥當勞門前聊天無辜遭砍

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新北市20歲張姓男子等十人27日下午5時30分許與人相約五股區成泰路麥當勞談判，未料在大門口卻錯砍16歲林姓、劉姓少年。（陳心瑜翻攝）

新北市20歲張姓男子等十人27日下午5時30分許與人相約五股區成泰路麥當勞談判，未料在大門口卻錯砍16歲林姓、劉姓少年，一群人以棍棒、刀械行兇後立即逃離現場。警方昨晚陸續通知張男、湯男到案說明，並將涉嫌砍人的張男依傷害罪嫌送辦，並持續追緝另外8人到案。

警方調查，20歲張姓男子一行人昨天下午4時與人相約五股麥當勞談判，但大批人馬攜帶棍棒刀械引起民眾警覺，警方獲報到場後，張男一行人便鳥獸散，5時30分許重回現場時，誤認在麥當勞門口聊天的林姓、劉姓少年是仇家，不分青紅皂白持棍棒和刀械攻擊。

劉姓少年大腿遭砍傷；林姓少年則頭部、背部各2處刀傷，送醫後幸無生命危險。

兩名被害少年向警方表示，當時只是在麥當勞門口聊天，等著跟朋友集合去淡水玩，未料卻遭人尋錯仇。

警方表示，昨晚到案的說明湯男喊冤，而張男則坦言「認錯人」，張男遭警方依傷害罪嫌移送法辦。

(中時)