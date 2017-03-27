MLB》33歲右投遭裁 老虎教頭好心痛
大聯盟開季在即，老虎也開始展開戰力調整，26日宣布裁掉10名球員，其中33歲、與老虎合約還未到期的右投馬克羅(Mark Lowe)也名列其中，這讓總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)相當不捨，遺憾表示馬克羅能帶給球隊正面力量，也深受隊友們的信賴，「但無論什麼理由，都無法改變這一切。」
老虎2015年以2年1100萬美金簽下馬克羅，期待他能強化牛棚戰力，然而上賽季他獲54場中繼出賽機會，但卻僅有1勝3敗、自責分率7.11。今年春訓，他狀況持續低迷，9場出賽自責分率5.19仍偏高；前役他對海盜中繼挨2安失3分，搞砸球隊勝利，讓球團決定付他剩餘的550萬美金薪資，提前解約。
「他從來沒有不努力過！」向來欣賞馬克羅態度的阿斯瑪斯，得知消息後情緒難以平復，他坦言自去年季後，就一直期待能看到馬克羅能觸底反彈，重拾2015年的身手，「我很沮喪，但不是因為他的表現。他一直很努力，我是因為球隊沒有他而難過。我跟艾爾(老虎總管)都很不捨，這是令人難過的一通電話。」
(中時電子報)
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