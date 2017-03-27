時速狂飆407公里 杜拜警車創金氏紀錄 旅客跪求逮捕

世上沒有任何地方像杜拜一樣，你可以向警車招招手，要開車的警察停車和你自拍。也沒有任何地方的警車會是布加迪威龍（Bugatti Veyron）、法拉利FF（Ferrarri FF），或是藍寶堅尼（Lamborghini）Aventador等超豪華跑車。

據CNN新聞網27日報導，杜拜警方靠布加迪威龍時速253英里（約407 公里）的飆風神速，創下金氏世界紀錄（Guinness World Records），並正式獲得認證。

布加迪威龍的16缸1000匹馬力引擎具有超級爆發力，能在短短兩秒半內，將時速從0衝到60英里（約97公里）。

杜拜警方擁有由14輛豪華超跑組成的車隊，這聽來或許匪夷所思，但卻徹底反映了杜拜的形象。在這超豪華的城市裡，即使你開的是賓利（Bentley）或勞斯萊斯（Rolls-Royce），想要別人對你行注目禮，還得全車鍍金才行。

而先前創下警車金氏世界紀錄的，是義大利警方的藍寶堅尼Gallardo LP560-4，它的最高時速是230英里（約370公里）。

儘管杜拜豪華超跑警車速度奇快，但它們可不是用來進行警匪追逐的。這些稱頭的警車會在杜拜購物中心（Dubai Mall），還有卓美亞海灘居住區（Jumeirah Beach Residence， JBR）附近四處巡邏，以吸引觀光客的注意。

杜拜警方運輸與救援總局（General Department of Transport & Rescue）的蘇坦（Sultan Al Marri）說，這支豪華超跑警車隊的角色，在於打破警方與民眾間的隔閡。

「我們不只是要秀車子，還想向旅客證明，杜拜警方有多友善，」蘇坦說，「我們想要隨時與民眾建立聯繫。」

除了風光的豪車外，杜拜超跑警車隊還有一項特色，那就是許多駕駛都是女性。他們想藉此證明，杜拜警方很注重男女平權。而這些警車駕駛必須通多種語言，具備良好的溝通能力，並有高度幽默感。蘇坦說，民眾常常開玩笑，要警方逮捕他們，好藉機兜風。

自2013年起，杜拜警方便利用超跑警車隊來行銷。蘇坦說，自從開了先例後，各大車廠便視此為絕佳的行銷良機，而使勁渾身解數，想要讓自家車進入車隊。

(中時電子報)