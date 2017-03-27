退役後赴陸會不會被認為洩密？李翔宙：這輩子不會去
日前退役將領赴陸參加孫中山紀念大會活動引發爭議，因此行政院拍板推動「兩岸人民關係條例」修正草案，禁止各機關退離職人員赴陸參加大陸領導人主持活動，並不得有妨害國家尊嚴行為，違者最重可將月退俸全數追回。國民黨立委許毓仁今在立法院再度問及此議題，退輔會主委李翔宙則回應「我尊重這樣規範，而且我這輩子不會去大陸」。
立法院外交國防委員會今日邀請退輔會進行「所屬轉投資事業之經營績效及人才遴選制度改革專案報告」。立委許毓仁問及退役軍人赴陸將管制，違規者最重恐要取消退休俸一事。對此，李翔宙表示，這件事起源於退將去大陸參加孫中山紀念大會所引起的，要很理性看待這件事情。李翔宙說兩岸目前氛圍若沒有相關規定，對於台灣國家安全會有影響。
行政院擬提出兩岸人民關係條例修正草案，退將或政務官赴中國大陸將管制至少3年，若有違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸，若領一次退休金，則最重罰新臺幣300萬元。許毓仁詢問是否贊同取消退休俸？李翔宙說這是情節最嚴重的狀況。目前草案規定是最輕罰5萬到最重300萬之間，「按照規範申請報備，沒有違法就相安無事」。
據中評網報導，許毓仁問及若李翔宙退役後去大陸旅遊，會不會被認為洩密？李翔宙說他尊重這樣規範，且這輩子不會去大陸。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。