退役後赴陸會不會被認為洩密？李翔宙：這輩子不會去

退輔會主委李翔宙。(資料照,劉宗龍攝)

日前退役將領赴陸參加孫中山紀念大會活動引發爭議，因此行政院拍板推動「兩岸人民關係條例」修正草案，禁止各機關退離職人員赴陸參加大陸領導人主持活動，並不得有妨害國家尊嚴行為，違者最重可將月退俸全數追回。國民黨立委許毓仁今在立法院再度問及此議題，退輔會主委李翔宙則回應「我尊重這樣規範，而且我這輩子不會去大陸」。

立法院外交國防委員會今日邀請退輔會進行「所屬轉投資事業之經營績效及人才遴選制度改革專案報告」。立委許毓仁問及退役軍人赴陸將管制，違規者最重恐要取消退休俸一事。對此，李翔宙表示，這件事起源於退將去大陸參加孫中山紀念大會所引起的，要很理性看待這件事情。李翔宙說兩岸目前氛圍若沒有相關規定，對於台灣國家安全會有影響。

行政院擬提出兩岸人民關係條例修正草案，退將或政務官赴中國大陸將管制至少3年，若有違反者或損及國家尊嚴，最重可追回全部月退俸，若領一次退休金，則最重罰新臺幣300萬元。許毓仁詢問是否贊同取消退休俸？李翔宙說這是情節最嚴重的狀況。目前草案規定是最輕罰5萬到最重300萬之間，「按照規範申請報備，沒有違法就相安無事」。

據中評網報導，許毓仁問及若李翔宙退役後去大陸旅遊，會不會被認為洩密？李翔宙說他尊重這樣規範，且這輩子不會去大陸。

(中時電子報)