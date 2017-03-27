詹啟賢：勿以2都為滿足 要向南挺進
前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，「沒有2018就沒有2020，沒有2020就沒有中國國民黨」；2018年不能只滿足於北部2都，不能畫地自限，一定要有能力向南挺進，提升作戰層面。
詹啟賢下午在臉書發文表示，國民黨主席選舉至今，爭議不斷，讓許多從政同志以及黨員憂心忡忡，黨中央至地方皆陷入「藍色憂鬱」。許多黨內中生代更將於近日發出連署聲明，呼籲將選舉主軸拉回，更專注於如何重返執政。
詹啟賢說，他們的憂慮，他深有同感，今天上午特別致電國民黨籍立委江啟臣、李彥秀、林為洲，表達認同其理念，也願意以實際行動支持。黨主席選舉中幾個陣營攻訐謾罵，傷害黨也傷了民眾對國民黨的期望，國民黨再不警醒，恐遭民意淘汰。
他表示，他不但認同委員們所提出的「沒有2018就沒有2020」的擔憂，更進一步認為，「沒有2020就沒有中國國民黨」。黨主席選舉過程和結果，正是國民黨未來幾年是否能夠順利前進的重要起點。
詹啟賢說，2018年的地方選舉，黨主席與團隊到底會成為黨提名候選人的加分助力，或成為包袱累贅，這次選舉就會決定。
他表示，必須選出一個能夠整合全黨、止息內鬥、獲得社會認同的黨主席，否則，恐將重蹈2014年的覆轍，過去幾年的歷史將再重演。
至於2018年地方選舉，詹啟賢說，不能只滿足於北部2都，不能畫地自限。一定要有能力向南挺進，將作戰層面提升擴大，加強力量於縣市議員與各鄉鎮市長選舉，爭取各縣市議會的主導權。
詹啟賢呼籲黨員，在這次選舉中，除支持心儀的候選人之外，也應一併考慮2018年、2020年的大局，選出同一人選、同一團隊，為黨打拚、為民服務。1060327
(中央社)
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