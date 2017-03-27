3成1父母陪孩子常分心 3C產品是禍首
每個孩子都是寶，兒盟調查指出，4成父母會積極參與陪伴，3成1陪孩子時常分心，分心原因以使用3C產品居多，當孩子發生狀況時，逾半父母會安撫引導。
兒童福利聯盟文教基金會今天舉行記者會，公布2017親子陪伴與教養狀況調查，並邀請網路名人「那對夫妻」的Nico品筠和Kim京燁到場分享。
為瞭解學齡前兒童的陪伴教養狀況，兒盟於2月派訪員到親子據點觀察，每半小時記錄照顧者的陪伴行為，當兒童發生狀況時，則記錄照顧者的回應方式，共蒐集1411筆記錄。
兒盟將陪伴行為分3種類型，根據記錄發現，以積極參與型居多（40.5%），其次是邊做其他事邊陪孩子的分心型（31.1%）和待在附近看孩子玩的旁觀型（28.3%）；進一步研究分心型照顧者的行為，兒盟也發現，近7成是因為3C產品影響，包括44.2%是在滑手機，25.3%在拍小孩或自拍，另有22.6%是跟其他大人聊天。
至於教養類型，兒盟也觀察到352筆狀況，以孩子不收拾玩具的比率最高（67%），其次是在活動空間奔跑衝撞（12.8%）、孩子跌倒哭鬧（8%）、同儕衝突哭鬧（6%）；至於父母的應對方式，超過6成比率是採取安撫引導型。
兒盟也發現，當孩子在活動空間奔跑時，57.8%父母回應是「忽略放任型」，但室內有各項物品玩具，公共場所人群多，其實有一定危險性；而當孩子不收拾玩具時，44.1%父母回應是「代勞型」，動手幫孩子收拾，雖意識到使用公共設施的禮儀，但可能讓孩子誤以為是爸媽該做的。
兒盟執行長陳麗如表示，家庭是孩子成長的第一個環境，父母的陪伴方式對孩子的品格養成影響很大，為提升親子陪伴品質，兒盟提出「三要」原則，提醒父母「要互動陪伴」，要多點互動，不要只是人陪，「要機會教育」，多注意孩子狀況，隨時回應和引導，「要培養品格力」，藉由陪伴來養成孩子的自律能力、同理心和責任感。1060327
(中央社)
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