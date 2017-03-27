台馬簽約合作 YouBike最快下半年到吉隆坡
藉由全球共享、綠能及e化運輸城市互相結盟，台北市政府今天下午率隊到馬來西亞，與雪蘭莪州簽署合作備忘錄，其中，以YouBike最受注目，預計今年下半年，YouBike就會在吉隆坡街頭趴趴走。
台北市副市長林欽榮今天下午與吉隆坡資深執行議員、鄧章欽拿督簽署合作備忘錄，內容包括YouBike、智慧城市和新創空間提供 。
微笑單車公司總經理何友仁透露，因為有馬來西亞民眾到台北騎過YouBike，馬國想要複製台北成功的YouBike經驗到國內，解決交通壅塞問題。
何友仁說，馬國有非常強烈意願想引進YouBike，微笑單車公司也很樂意分享經驗，協助導入YouBike到馬來西亞，扮演系統輸出及營運顧問，順利的話，今年下半年YouBike就會在吉隆坡街頭趴趴走。
微笑單車公司指出，目前除了台灣外，大陸泉州、安溪縣也有YouBike，每天約有6萬使用人次，使用量不會輸給台北市，除了馬來西亞想引進YouBike，日本也正在與微笑單車公司洽談合作。
(中時)
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