台大論文風波 教授告校長詐欺、偽造文書

論文造假再生波，台大副教授王銘宗今日下午前往台北地檢署，告發校長楊泮池涉嫌詐欺、偽造文書、著作權法、背信等罪。(蕭博文攝)

台大論文造假事件備受各界關注，台大副教授王銘宗今日下午前往台北地檢署，指控由校長楊泮池掛名第二作者的「Cancer Cell 2006」論文造假，該團隊10年來卻持續申請國科會補助超過5000萬元，告發楊泮池涉嫌詐欺、偽造文書、著作權法、背信，呼籲楊泮池辭職下台，莫讓台大蒙塵，也希望檢察署儘速展開調查。

在整起學術倫理風波中，台大教授郭明良已因涉嫌論文造假遭校教評會決議解聘，國家衛生研究院癌症研究所副研究員蘇振良也捲入其中。

王銘宗今指出，透過「政府研究資訊系統GRB」資料比對，發現楊泮池與郭明良、蘇振良共同主持超過15項研究計畫，其中以蘇振良為第一作者的論文「Cancer Cell 2006」已被台大認定造假，該論文以「VEGF-C與肺癌」為主題，第二作者即是楊泮池，但該論文前後勘誤3次，在學術界中簡直是跟中三次大樂透一樣困難，楊泮池豈可能完全不知有異？

王銘宗表示，郭明良、蘇振良前後以「VEGF-C與肺癌」為主題共同主持研究計畫，並獲得國科會經費補助，最嚴重的是楊泮池也與郭、蘇自2008年起連續三年，繼續以「VEGF-C與肺癌」為主題申請並主持國科會研究計畫，獲得補助541萬元。

王銘宗指控，楊泮池、郭明良、蘇振良自2005年8月起所有以「VEGF-C與肺癌」為主題的研究計畫，都是以被判定造假的論文為基礎，而明知研究成果不實，仍以不實成果獲取研究經費，進行不會有成果的研究，至少牽涉了偽造文書、背信、詐欺等罪，科技部應追回款項，檢調也有必要介入。

王銘宗質疑，楊泮池當時歷任台大醫院內科主任、台大醫院副院長、台大醫學院院長，身居學術高位，難道對一篇論文勘誤3次沒有任何懷疑？或是楊泮池真的完全無能，不知道10年來共同主持超過15個研究案、經費超過5000萬的研究團隊造假？或是楊泮池明知團隊有問題，卻選擇造假團隊作為研究夥伴？希望楊泮池給全國學術界一個明確的答案。

(中時)