不滿前女友另結新歡 惡男竟沿街發裸照
新竹1名恐怖情人，因不滿女友另結新歡，還與新戀人開店做生意，前年竟將前女友裸照列印，在竹南鎮上沿街發送，新竹地院法官依散布猥褻物品等罪判刑6個月，得易科罰金。
判決指出，該名43歲男子與37歲女友曾有過一段戀情，情變後女友愛上他人，並合夥在竹南開店，前男友吃味不滿，拿出私藏的前女友露胸、露下體及性愛照，寫上「竹南鎮、老闆娘服務口技好，陰唇外翻」，清晨在街上發送給路過民眾。
前女友一早來上班，發現地上有自己的裸照，氣得火冒三丈，收到裸照的路人更是議論紛紛。
惡男友見前女友未回應，還打電話給她，告知「你趕快去你家門口看看啊！你去看看就知道了，你去看看嘛，還有你店門口，你最好趁現在去，趁還沒有很多人在菜市場走來走去的時候，可能還可以撿回幾張，你跟他做，我就不會讓你做下去！」
前女友不堪受辱，未因前男友威脅而放棄合夥生意，積極蒐證後提出告訴，並向法官痛訴惡男友詆毀其名譽等惡行。
法官審理時，惡男友坦承所有犯行，法官依散布猥褻物品罪判刑4個月，另犯強制未遂罪判4個月，應執行6個月，可易科罰金，緩刑3年，期間付保護管束，並遠離被害女住家及商店100公尺遠，禁止對被害人騷擾、通信、通話或其他非必要的聯絡行為。
(中時)
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