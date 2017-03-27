第1千金是惡鄰居？住戶爆伊凡卡：亂扔垃圾、噪音擾民
美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）以其優雅舉止、得體談吐，為川普在選戰中贏得不少選票，但隨著曝光度愈高，伊凡卡一舉一動遭放大檢視，負面新聞接連爆出。近日伊凡卡遭鄰居爆料亂丟垃圾，怒轟川普家「毀了街區」。
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普就職後，伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）入住華盛頓卡洛拉馬（Kalorama）高級住宅區，一開始鄰居熱情歡迎，但近日召開的住戶委員會，卻淪為「抱怨大會」，怒轟川普家的生活習慣，完全是在破壞街區。
福斯新聞主播華萊士（Chris Wallace）出席委員會時，指控伊凡卡家占用已相當擁擠的停車空間，另有鄰居氣憤地說，伊凡卡一家不理會收垃圾時間，將垃圾隨意棄置路邊，任由其腐爛、發臭，還有鄰居抗議，維安人員常在住宅外高聲交談，破壞社區安寧。
報導指出，伊凡卡夫婦是否知道自己對鄰居造成困擾，不得而知，伊凡卡上周五透過電話發出簡短聲明，說「我愛我生活的街區，我的家人們也受到鄰居親切的歡迎」。
(中時電子報)
文章來源：Daily mail
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