4月春季連假　親子遊推薦

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關西六福莊4月起推出「童趣非洲聯歡節」，邀請大小朋友一起前往歌唱舞蹈，歡樂過春天。（圖／六福旅遊集團提供）

關西六福莊邀請Tinga Tinga當代大師為飯店彩繪。（圖／六福旅遊集團提供）

明池山莊有著濃濃日本風味靜石園區的石庭。（圖／力麗馬告生態園區提供）

位於宜蘭棲蘭的亞洲最大神木聚落。圖為神木包拯，俗稱男人樹。（圖／力麗馬告生態園區提供）

亞洲唯一VR虛擬實境恐龍飛車，穿越原始侏儸紀世界。（圖／劍湖山提供）

春暖花開，4月1日到4日將有4天連假，包含陽明山、力麗馬告、關西六福莊、劍湖山、福容飯店與雲朗觀光集團等，將分別推出火山之旅、神木之旅、童趣非洲聯歡節等多樣親子旅程，從南到北都好玩。

陽明山正值花開美麗，處處都是春天訊息。陽管處將於4月12、15日推出「春遊人文陽明山，尋幽探秘湖山里」活動，每人500元；另外4月21、22與4月30日分3梯次推出陽明山火山之旅，從小油坑出發，登上七星山步道主峰，經東峰下夢幻湖，最後轉往冷水坑，沿途解說大屯火山形成與現象，實地見證火山活動，報名費每人800元。洽詢電話：0973993738。

力麗馬告生態園區推出宜蘭棲蘭神木群之旅一日遊，並有結合棲蘭山莊與明池山莊的兩天或三日慢遊行程，其中一日遊到宜蘭，早上9點從台北國父紀念館出發，晚上7點回台北，包含接送車資、午餐與園區導覽，平日1690元，假日1890元。

關西六福莊推出「童趣非洲聯歡節」，4月1日起到6月中邀請來自東非Tinga Tinga繪畫藝術大師Abbas Rafiki及Mustapha Yusuf來台揮灑並與遊客互動，期間並有非洲舞者熱舞、露天電影院、草原奇幻旅程帶動唱與非洲客座主廚美食等活動，另有「犀望保育員」可近距離觀察保育員如何幫犀牛量體重與餵食，充滿野性之美。

福容飯店福隆店及漁碼店將於4/1到4/3分別推出35折與37折不含早餐住房優惠，另外桃園機捷線上的福容A8館，以及林口店、中壢店也都推出住房優惠。

雲朗觀光將於連假期間於全台7據點推出相關活動，例如君品酒店雲軒童樂會、日月潭雲品溫泉酒店熊貓闖關、新莊翰品酒店二手愛心義賣、苗栗兆品酒店小小賽車手免費體驗等。

劍湖山推出「身分證歡樂對對碰」， 4/1到4日只要身分證號碼對中3、2、1數字者即可享30元優惠，對中2碼享299元優惠價，入園體驗亞洲最大泡泡球池、海陸雙VR等刺激活動。

(中時)