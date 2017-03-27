台15線67K鳳鼻隧道 28、30日封路演練
為落實災害防救暨強化公路災害預防措施與應變能力，交通部公路總局第1區養護工程處新竹工務段預定於28日以及30日的上午10點起至12點，辦理台15線67k至69k新竹縣新豐鄉「鳳鼻隧道」災害事故演練，期間並封閉該路段南下車道，請用路人配合。
公路局指出，此次演練分為28日及30日兩天，各2個小時，屆時將封閉南下車道，調撥北上車道雙向供用路人通行，演練路段將有交通管制進行改道措施，當中有暫歇性雙向車道封閉，請過往用路人提早作好規畫改道行駛，並請駕駛人配合遵守現場員警等交通指揮人員疏導及管制。
道路封閉期間，民眾可改行經台15線66k段南下或70k段北上時的用路人注意該管制交維設施，配合減速慢行並儘量避免行經該路段，請用路人隨時收聽警察廣播電台，以獲得演練路段最新路況。
(中時)
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