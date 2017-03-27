疑不堪長期洗腎 少東服藥自盡

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新竹市1名30多歲男子，疑因長期洗腎導致久病厭世，27日疑似在服用大量安眠藥後，坐在泡滿水的浴缸內自盡，家人發現時已回天乏術，現場留有1封遺書。

檢警調查，該名男子未婚、無業，家裡經商，生活雖無虞，但疑因年紀輕輕就需長期洗腎，讓他萌生尋死念頭，詳細案情仍待檢警釐清中。

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(中時)