麻豆國小直笛團 日本大賽奪獎

台南市麻豆區麻豆國小直笛團26日在日本參加「第38回全日本木笛大賽」；直笛A團獲銀賞獎、「YUZU CITY」校友團勇奪金賞獎，一圓赴日拿獎的美夢。（麻豆國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月27日

台南市麻豆區麻豆國小直笛團26日在日本參加「第38回全日本木笛大賽」；直笛A團獲銀賞獎、「YUZU CITY」校友團勇奪金賞獎，一圓赴日拿獎的美夢。（麻豆國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月27日

台南市麻豆區麻豆國小直笛團昨天在日本參加「第38回全日本木笛大賽」；直笛A團獲銀賞獎、「YUZU CITY」校友團勇奪金賞獎，兩支隊伍將於29日載譽返鄉，師生今天興奮走告。

麻豆國小直笛隊在前後任校長李素珍、王誌鴻大力支持，老師辛淑凌、吳婉鈺悉心指導，以及學校家長們全力配合之下，成軍以來利用藝術與人文領域課程，培養學童直笛吹奏技巧，從中挑選興趣濃厚的小朋友進入直笛隊。利用早自修、午休時間加強練習。

校方每年寒暑假舉辦直笛隊營隊活動，邀請名師蒞校指點，學長姐薪火相傳，加強吹奏技藝，並且不定時舉辦音樂發表會，訓練小朋友台風，給他們最佳的表演舞台。直笛隊畢業的校友也在2年前成立校友團「YUZU CITY」，他們一直是國內比賽的常勝軍，並以參加日本直笛賽為目標。

今年直笛Ａ團和校友團在堅持理想、勇於追夢信念下，於「第12屆台灣直笛大賽」中贏得前進日本的門票，雙雙取得「第38回全日本木笛大賽」參賽權。他們也不負眾望在比賽中雙雙獲獎，一圓赴日拿獎盃的美夢，消息傳回麻豆國小，師生與有榮焉。校方已準備在29日舉行盛大歡迎儀式，分享獲獎的喜悅。1060327

(中央社)