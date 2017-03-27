台電：林口1、2號機是夏季供電主力投手

總統蔡英文今天視察正進行更新擴建的林口發電廠，台電說，未來全廠機組陸續到位後，將轉型成為北台灣供電重心；林口新1、2號機今夏將擔任供電主力投手，全力穩定供電。

蔡總統今天率部會首長視察正進行更新擴建計畫的林口發電廠，視察中央控制室及林口新1機汽機廠房，並聽取電廠更新現況簡報。

台電表示，該廠預計投入3部高效率低污染的「超超臨界」燃煤機組，每部機裝置容量80萬瓩，總裝置容量240萬瓩，未來全廠機組陸續到位後將轉型成為北台灣供電重心。

台電指出，林口新1號機已於104年11月併聯成功，在去年夏季供電吃緊時多次擔任救援投手角色，林口新2號機也在去年9月併聯，「林口新1、2號機今夏將擔任供電主力投手，全力穩定供電」。

台電說明，林口舊1、2號機在103年8月除役，林口電廠更新擴建計畫引進國內最先進、最環保的燃煤機組，相較於「超臨界機組」（如民營麥寮電廠），新機組效率提升6.93%、增加約電力系統的2%供電量。

台電說，林口新1號機自104年11月併聯，並於去年10月正式商轉，截至今年2月底止，已產出約38億度的電，等同約10萬戶家庭10年用電量，林口新2號機在去年9月併聯，今年1月中旬也已完成96小時連續滿載測試，預計今年4月正式商轉，林口3號機則預計於明年底前併聯。

台電強調，「超超臨界」機組不僅提升發電效率，相較舊機組在相同的發電量下，每年可減少約50萬噸用煤以及108萬噸的碳排放，此外台電更投資約400億元來作環保改善，全廠採用密閉式輸儲煤系統及全煤輪供媒，並引進最先進的污染防制設備，將NOx（氮氧化物）降至16-23ppm，Sox（硫氧化物）降至5-10ppm，皆遠低於環保法規標準值（NOx標準值70ppm、SOx標準值60ppm），已接近燃氣機組的排放標準。

途經西部濱海快速道路映入眼簾的是林口電廠，繪有百合的馬賽克圖像煙囪，環保排放已接近天然氣，這是林口電廠的顯著標誌。

台電表示，該廠近年致力從燃煤電廠轉型為百合生態電廠，廠區培育台灣百合，建築也都採用綠建築設計，廠房外牆顏色也取樣百合元素，主設備區廠房整體色彩以暖灰色調為主，鋼構及金屬板霧面烤漆的外牆表現沉穩工業廠房意象，努力翻轉民眾對舊式燃煤電廠的想像。1060327

(中央社)