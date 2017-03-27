新聞局追加預算全數送大會討論 卓冠廷將與中市議員溝通爭取支持

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市議員李中不滿指出，縣市政府對於預算遭刪減應提出覆議案，不應於追加減預算中再提出！（陳世宗攝）

新聞局長卓冠廷表示，依主計總處解釋，追加減預算中，提出遭刪減的預算應為合法。（陳世宗攝）

台中市議會教育文化委員會27日審查新聞局追加減預算，市議員李中等人說，縣市政府對於預算遭刪減應提出覆議案，不應於追加減預算中再提出；新聞局長卓冠廷表示，依主計總處解釋，追加減預算中，提出遭刪減的預算應為合法。召集人楊典忠宣布全數送大會討論。

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新聞局這次提出追加人事費908萬元，相關業務費用64萬，及之前遭議會刪除補助影視基金會1500萬元、補助拍片補助1750萬元、辦理台中電影節680萬元、辦理各區影視放映活動350萬元、辦理校園影視推廣活動150萬元、辦理耶誕晚會200萬元、跨年晚會200萬元。

卓冠廷說，前教育文化委員會審查年度總預算時，曾同意新聞局自行在委員會自行刪除預算後，大會或政黨協商就不會再刪除新聞局其他預算；當時委員們曾表示跨年晚會、耶誕節等預算都應支持。因政黨協商要求被刪除3至5成，才再度提出供委員會審查。

市議員李中、顏莉敏認為，縣市政府對於預算遭刪減，應先提出覆議案，不應於追加減預算中再提出遭刪減的預算；市議員范淞育指出，其實只要科目仍在，依法就可辦理追加減預算。

審查會中因正反意見相持不下，場面一度火爆，副召集人李中提議送大會討論；最後召集人楊典忠宣布新聞局追加預算全數送大會討論。卓冠廷強調，將會再與議員多溝通，希望爭取支持。

(中時)