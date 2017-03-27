新聞局追加預算全數送大會討論 卓冠廷將與中市議員溝通爭取支持
台中市議會教育文化委員會27日審查新聞局追加減預算，市議員李中等人說，縣市政府對於預算遭刪減應提出覆議案，不應於追加減預算中再提出；新聞局長卓冠廷表示，依主計總處解釋，追加減預算中，提出遭刪減的預算應為合法。召集人楊典忠宣布全數送大會討論。
‘
新聞局這次提出追加人事費908萬元，相關業務費用64萬，及之前遭議會刪除補助影視基金會1500萬元、補助拍片補助1750萬元、辦理台中電影節680萬元、辦理各區影視放映活動350萬元、辦理校園影視推廣活動150萬元、辦理耶誕晚會200萬元、跨年晚會200萬元。
卓冠廷說，前教育文化委員會審查年度總預算時，曾同意新聞局自行在委員會自行刪除預算後，大會或政黨協商就不會再刪除新聞局其他預算；當時委員們曾表示跨年晚會、耶誕節等預算都應支持。因政黨協商要求被刪除3至5成，才再度提出供委員會審查。
市議員李中、顏莉敏認為，縣市政府對於預算遭刪減，應先提出覆議案，不應於追加減預算中再提出遭刪減的預算；市議員范淞育指出，其實只要科目仍在，依法就可辦理追加減預算。
審查會中因正反意見相持不下，場面一度火爆，副召集人李中提議送大會討論；最後召集人楊典忠宣布新聞局追加預算全數送大會討論。卓冠廷強調，將會再與議員多溝通，希望爭取支持。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。