國道7折鼓勵民眾提前掃墓奏效 車流成長10％
高公局今發布新聞指出，為鼓勵民眾提前掃墓分散交通，2017年清明節前一周六、日（3月25日及26日）採7折收費，經統計，車流仍較一般例假日成長5-10%，已達到預期疏運效果。
高公局表示，即便3月25日及26日部分地區有雨勢，交通量仍成長5-10%，其中上午交通量成長11-12%較為明顯，與一般民俗掃墓活動集中於上午之習俗相似。
交通部長賀陳旦也表示，民眾不要單看8折或7折，而是希望民眾共同理解，民眾若擔心清明連假塞車，最好調整上路時程，「政府願意在通勤費上協助民眾做這樣的選擇。」
高公局說，清明節連假期間，國道部分路段於尖峰時段的交通量遠大於道路容量，壅塞在所難免。高公局已規劃實施單一費率、差別收費、暫停收費、國1、國3及國5高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及匝道儀控等國道交通疏導措施。
高公局提醒，用路人如要開車出門，請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段，做聰明用路人。
(中時)
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