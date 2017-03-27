餓到受不了又被斷水斷電 男行竊麵包後自首
桃園市龍潭區23歲劉姓男子26日晚間到龍潭警分局石門派出所自首，他說，因為飢餓難耐，才會到超商偷竊，更希望可以吃牢飯。警方調查，發現劉男要扶養有精神疾病的媽媽、哥哥，才會行竊，除依法函送外，警方也自掏腰包集資購買生活物資，並通報社福單位介入。
當時警員陳佶汎在值班台值勤，劉姓男子進入派出所自首，說自己在便利商店偷麵包。警方半信半疑，向超商連絡調閱監視器後，發現男子趁著店員進入倉庫時，偷走1個麵包離去。
但警方好奇劉男自首原因，懷疑另有隱情。劉男起初不願多說，陳佶汎及女警陳佩祺多次詢問下，劉男才說，因為需要打零工照顧罹患精神疾病、領有身障手冊的母親與哥哥。但實在入不敷出，家裡又被斷水斷電，實在肚子餓得受不了，才會行竊。
劉男說，偷完後因為想要吃牢飯，便向警方自首，員警聽完後，感到鼻酸，店家也說不願追究。但因竊盜罪屬公訴罪，警方一定要依法究辦，但員警也發動所內同事集資，購買白米等生活物資送到劉家，也通知里長等社福單位介入。
(中時)
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