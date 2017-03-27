4人扛80個案 67歲洗澡義工憂沒人接棒
創世社會福利基金會花蓮分院自2013年推動植物人到宅原床泡澡服務，每年服務個案約70至80不等，由護理師孫筱筑單獨領軍「花蓮泡澡天使團隊」，為完成個案一個月2次泡湯機會的目標，幾乎天天出班洗個案，儘管全員到齊4人最多一天也只能完成4件個案，人力十分吃緊。
「義工年紀偏高，形同老人照顧老人」陳淳妍說，義工採自由參加制，多是排休擔任洗澡義工，義工招募的困難在偏鄉又更是一人難尋，以羅東為例，光是院內對發票義工就有5名，泡澡義工則有鄰近學生穩定擔任，相較花蓮區目前僅有3名「固定」義工，其中包括高齡67歲的郭媽媽，她坦言，大多時候由護理師孫筱筑一人上陣。
住在壽豐米棧村的89歲植物人黃媽媽，前年因意外撞傷頭部成為植物人，由兒子一人擔起照顧母親的責任，由於家中沒熱水器，而是以柴火燒水，再從戶外管線倒水至浴室水桶使用，為省取移動的不便，平時以「擦澡」取代洗澡，直到洗澡義工的協助，讓母親有了在家泡湯的機會。
同樣是護理人員退休的郭淑芬，過去服務於花蓮醫院，她說，過去院內服務個案多，多以擦澡維持基本清潔，但長期臥病在床的植物人，光是移動都是問題，身上的維生用管線更是經不起任何失誤，單憑家人協助在家「泡湯」幾乎不可能。
居家泡澡由護理師帶著義工或家屬共同進行，礙於個案睡在家用床鋪，未能有醫療用床的床欄，自備鐵架再鋪上泡澡墊才能在床上搭建臨時水池，引進乾淨溫熱水清潔，耗時一小時的洗澡工程，第一道為基本身體清潔，第二道才是「泡湯享受」，搭配專人肢體按摩，服務完全免費。
擔任花蓮泡澡天使團隊唯一護理師的孫筱筑指出，花蓮個案以年長弱勢居多，地處偏遠又多是長者照顧長者，照護品質有限，居家泡澡不僅能提升清潔度，更是評估個案身體狀況的重要依據，義工全年招募，只要隨行服務累積3次就能取得正式義工資格，邀請各年齡層民眾踴躍加入。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範