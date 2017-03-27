彰化王功漁火節 媽祖指示8月5、6日舉行
彰化縣夏季盛會「2017王功漁火節」，副縣長林明裕、芳苑鄉長洪和炉27日在王功福海宮擲筊請示媽祖，正式敲定活動將在8月5、6日舉行，更也邀請全國各界屆時能夠親子同遊，一起到王功享受夏天，聽音樂、嘗美食。
王功漁火節連續舉辦10多年，每次都為王功漁村帶來熱鬧的人潮與商機，為了祈求今年活動順利，縣府上午遵循慣例在王功福海宮進行祈福儀式，並由林明裕代縣縣長魏明谷擲筊請示媽祖確定舉辦的日期。
林明裕表示，王功漁火節是中部地區最熱鬧的夏季活動，期望全國民眾都可以前來共襄盛舉；鄉長洪和炉則說，希望王功漁火節可以延續舉行，讓王功的風華再現。
芳苑鄉王功沿海地區盛產淺海牡蠣，尤其是「珍珠蚵」甘甜飽滿，全國聞名，縣政府配合當地豐富自然景觀，結合宗教寺廟、地方漁村文化及海鮮美食打造的王功漁火節活動，相當受觀迎。
今年的王功漁火節主軸為傳統熱鬧的祈福嘉年華、海洋音樂會，還有地方美食饗宴，同時兼顧遊客的耳福、眼福及口福。
(中時)
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