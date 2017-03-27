彰化王功漁火節 媽祖指示8月5、6日舉行

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彰化縣副縣長林明裕擲筊請示福海宮媽祖王功漁火節舉辦日期。(鐘武達攝)

副縣長林明裕、芳苑鄉長洪和炉以及福海宮主委林益模等人為王功漁火節的舉辦祈福。(鐘武達攝)

彰化縣夏季盛會「2017王功漁火節」，副縣長林明裕、芳苑鄉長洪和炉27日在王功福海宮擲筊請示媽祖，正式敲定活動將在8月5、6日舉行，更也邀請全國各界屆時能夠親子同遊，一起到王功享受夏天，聽音樂、嘗美食。

王功漁火節連續舉辦10多年，每次都為王功漁村帶來熱鬧的人潮與商機，為了祈求今年活動順利，縣府上午遵循慣例在王功福海宮進行祈福儀式，並由林明裕代縣縣長魏明谷擲筊請示媽祖確定舉辦的日期。

林明裕表示，王功漁火節是中部地區最熱鬧的夏季活動，期望全國民眾都可以前來共襄盛舉；鄉長洪和炉則說，希望王功漁火節可以延續舉行，讓王功的風華再現。

芳苑鄉王功沿海地區盛產淺海牡蠣，尤其是「珍珠蚵」甘甜飽滿，全國聞名，縣政府配合當地豐富自然景觀，結合宗教寺廟、地方漁村文化及海鮮美食打造的王功漁火節活動，相當受觀迎。

今年的王功漁火節主軸為傳統熱鬧的祈福嘉年華、海洋音樂會，還有地方美食饗宴，同時兼顧遊客的耳福、眼福及口福。

(中時)