趙雅芝同框鄭少秋 「楚留香CP」世紀合體容貌竟沒變！
1979年香港無線電視12周年台慶劇《楚留香》，讓男主角鄭少秋與女主角趙雅芝大大爆紅，這對組合更是不少5、6年級生心目中的最強CP，而相隔38年，，趙雅芝今天在微博貼出楚留香CP同框照，那樣貌讓人既懷念又驚艷！
楚香帥與蘇蓉蓉回來了！今天一早，趙雅芝在微博貼出一組照片，飾演蘇蓉蓉的她身穿紅色蕾絲禮服，身旁坐著的竟是依然風流倜儻的「楚香帥」鄭少秋，她感性寫道：「難得平常各忙各的，這晚可以坐下重聚聊天」，讓影迷直呼超經典，而不僅楚香帥形貌保養得宜，飾演蘇蓉蓉的趙雅芝，如今身材仍維持得相當苗條，皮膚也吹彈可破，跟當年蘇蓉蓉溫婉的模樣相差不多，顯然凍齡有術，完全看不出已年過60。
兩人的同台，堪稱正港的「世紀合體」，其實這是鄭少秋為了替出道50周年紀念演唱會暖身，特地上TVB錄製「群星唱談鄭少秋」節目，特邀過去合作的「最佳女主角們」現身共演，趙雅芝當然也在其中，兩人在《楚留香》後，又合作了夯翻兩岸三地的《戲說乾隆》，江蘇衛視也特地在今年春晚，邀請兩人登台合唱《戲說乾隆》主題曲，掀起一股懷舊風潮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。