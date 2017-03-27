趙雅芝同框鄭少秋 「楚留香CP」世紀合體容貌竟沒變！

趙雅芝在微博貼出「楚留香CP」經典同框照，跟鄭少秋世紀合體。(取材自趙雅芝微博)

1979年香港無線電視12周年台慶劇《楚留香》，讓男主角鄭少秋與女主角趙雅芝大大爆紅，這對組合更是不少5、6年級生心目中的最強CP，而相隔38年，，趙雅芝今天在微博貼出楚留香CP同框照，那樣貌讓人既懷念又驚艷！

鄭少秋與趙雅芝在《楚留香》之後，又合作夯劇《戲說乾隆》。(中時資料照片)

楚香帥與蘇蓉蓉回來了！今天一早，趙雅芝在微博貼出一組照片，飾演蘇蓉蓉的她身穿紅色蕾絲禮服，身旁坐著的竟是依然風流倜儻的「楚香帥」鄭少秋，她感性寫道：「難得平常各忙各的，這晚可以坐下重聚聊天」，讓影迷直呼超經典，而不僅楚香帥形貌保養得宜，飾演蘇蓉蓉的趙雅芝，如今身材仍維持得相當苗條，皮膚也吹彈可破，跟當年蘇蓉蓉溫婉的模樣相差不多，顯然凍齡有術，完全看不出已年過60。

兩人的同台，堪稱正港的「世紀合體」，其實這是鄭少秋為了替出道50周年紀念演唱會暖身，特地上TVB錄製「群星唱談鄭少秋」節目，特邀過去合作的「最佳女主角們」現身共演，趙雅芝當然也在其中，兩人在《楚留香》後，又合作了夯翻兩岸三地的《戲說乾隆》，江蘇衛視也特地在今年春晚，邀請兩人登台合唱《戲說乾隆》主題曲，掀起一股懷舊風潮。

(中時電子報)