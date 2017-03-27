日本人氣賞櫻景點排行榜大公開

我要評比

東京目黑川4公里長河岸栽植約800株染井吉野櫻花樹。(圖/shutterstock提供)

春季最熱話題莫過於賞櫻，日本上周迎來東京首批櫻花綻放，賞櫻熱潮也將隨之發燒。有旅遊網站公布日本網友人氣賞櫻排行榜，列出全國前20大知名櫻花勝地；準備出發日本賞櫻的遊客，不妨跟著日本網友最夯的賞花景點追櫻去！

日本網站Jorudan公布，人氣排名第一的賞櫻景點是東京目黑川，4公里長河岸栽植約800株染井吉野櫻花樹，盛開時分便成為最美的河畔櫻花道，往年最佳花期從3月底到4月上旬，上周末花況已有零星櫻花綻放，當地櫻花祭也將於4月2日登場，另即日起到4月10日都能一睹夜櫻點燈景緻。

依序上榜的日本人氣賞櫻勝地有新宿御苑、京都淀川河川公園背割堤、大阪造幣局、神奈川大岡川、愛知剛崎公園、東京六義園、幸手権現堂櫻堤、福岡舞鶴公園、東京六本木毛利庭園、滋賀海津大崎、東京千鳥之淵等。

(中時電子報)