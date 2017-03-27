小米發表APP遠端遙控掃地機器人

小米發表可APP遠端遙控的掃地機器人，售價8895元。(圖／沈美幸)

台灣小米今(27日)下午正式發表採用可利用APP遠端監控的掃地機器人，售價8895元，越階搶攻售價超過2萬元的台灣高階掃地機器人市場，4月6日上午10點正式在小米官網mi.com開賣。

台灣小米繼去年發表小米LED檯燈、空氣清淨機兩款小家電產品搶進台灣家電市場之後，今日發表小米掃地機器人，搭載LDS雷射感測器，可每秒1,800次測距掃描，藉由運用在無人駕駛汽車技術中的SLAM(同步定位與地圖構建），即時構建房間地圖，再融合陀螺儀、加速度計及里程技、超音波雷達感測器及跌落感測器配備有12類不同控制器數據，合理規劃掃地路徑，並採用日本NIDEV無刷電機、單邊刷設計。小米強調，最大風壓1800Pa，充飽電後，1次清掃可使用2.5小時，大約可掃75坪左右房間。

(工商)