柴油車 未來須受定期排氣檢驗
立法院衛環委員會今天通過臨時提案，環保署應會同交通部3個月內針對使用中柴油車排氣定期檢驗費用、場地等提出檢討報告及改善時程，落實執行柴油車輛黑煙排氣定期檢驗。
根據環保署統計全國PM2.5排放占比，柴油大客車及大貨車合計就占了11.2％至16.8％，但政府從未規範柴油車須定期排氣檢驗。民進黨立委陳曼麗及吳玉琴今天在衛環委員會提出臨時提案，要求應落實執行柴油車輛黑煙排氣定期檢驗。
提案內容指出，根據空污法，環保署應該與交通部訂定汽車定期檢驗子法，但從2004年開始研議已歷經12年，仍沒有訂出子法，尤其是針對柴油車的排氣檢驗。
此外，由於受限於場地、設備及人員等因素，難以全面執行柴油車輛排氣稽查，導致使用中柴油車輛排氣污染造成管理漏洞，影響民眾健康。
最後臨時提案通過，環保署應會同交通部3個月內針對使用中的柴油車輛排氣定期檢驗的費用、場地、人員及方法等，提出檢驗報告並找出問題、解決方法及改善時程以落實執行柴油車輛黑煙排氣定期檢驗，並將檢討報告送交委員會。1060327
(中央社)
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