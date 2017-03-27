疑行動電源充電爆裂 民宅冒火兩人逃出
台南市下營區一處民宅今天中午傳出火警，疑似為行動電源充電時爆裂引發，所幸屋內兩人都及時獲救。消防局指出，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因有待進一步調查。
台南市政府消防局在12時4分接報後，調派4個分隊共11部各式車輛前往救援。首批消防人員抵達時，發現民宅的2、3樓處冒出濃煙，1名男子在3樓陽台待救。隨即以架梯方式將男子救下，並由救護車送往醫院觀察。
火警發生時在屋內的另一名婦人也及時逃出，只受到驚嚇，沒有受傷。火勢在12時23分獲得控制，消防人員初步觀察，燃燒面積約20平方公尺。
從3樓陽台被救下的屋主陳姓男子曾向家人表示，當時正在為行動電源充電，卻突然傳出「砰」一聲，接著就冒煙起火。
消防人員初步研究，火警可能是因不當使用電器引起，但確切的起火原因還有待進一步鑑定釐清。1060327
(中央社)
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