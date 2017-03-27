屏縣府暑期工讀青年圓夢 下月初報名

今年暑假屏東縣政府推出「青年學生公部門暑期工讀計畫」及「暑期圓夢計畫」，有多達357個公部門工讀缺，以及新台幣3萬元至10萬元的圓夢計畫，下個月初開始報名。

縣府勞工處指出，一般性縣府暑期工讀職缺訂於4月10日至4月19日受理報名(4月15日假日收件時間為早上9時至12時)，5月27日統一由用人局處面試媒合，6月2日公告錄取名單，工作地點為縣府各局處。

勞工處指出，工讀期程自7月3日起至8月29日止，共42個工作天，時薪133元，每天1064元，含勞健保、就業保險及勞工退休金福利，將優先面試經濟弱勢家庭學生，報名時請攜帶相關證明文件。

另外，能以創意、多元的方式呈現對屏東的想法，對未來屏東有更大的影響力，歡迎踴躍提出「圓夢計畫」，每案獎助新台幣3萬元至10萬元，團隊提案人數以5人為上限，訂於4月6日至4月19日受理報名，5月20日及5月21日審查計畫。

圓夢計畫對象，凡國內各大專校院具有學籍(不含五專前2年、空中大學、研究所及研究所在職專班)於修業年限內的學生都可報名，並優先面試經濟弱勢家庭學生。

屏東縣政府今天舉行宣傳記者會，縣長潘孟安表示，為配合6月考試季今年計畫提早開跑，也讓學生能夠趁春假期間提早準備暑期規劃，縣府將開放的300多項職缺28日公告在縣府全球資訊網、勞工處網站及台灣就業通，提供在學青年賺取學費、學習參與公共事務，另激發學生創意，透過圓夢過程逐步學習。

圓夢計畫及一般性工讀報名方式，都可在縣府勞工處及屏南服務中心(枋寮戶政事務所)現場受理報名或以郵寄方式寄送(報名日期以郵戳日期為憑)，可洽：08-7558048分機60，或至勞工處網站查詢（http://www.pthg.gov.tw）。1060327

(中央社)