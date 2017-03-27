日那須溫泉區雪崩 8高校生無生命跡象

日本當局表示，櫪木縣那須町溫泉區的滑雪場今晨發生雪崩，似乎有8名學生已無生命跡象，另有30多人在雪崩中受傷。

「今日日本」（Japan Today）網站報導，當地消防局表示，另有30多人在雪崩中受傷，還說是在上午9時20分左右接獲通報。櫪木縣政府已請自衛隊派人員協助救難。

當局說，雪崩發生時，櫪木縣7所高中60多名學生據信當時在一處斜坡上。事發地區位於東京以北120公里。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，天氣惡劣讓救難人員窒礙難行。

報導也說，8名高中生恐已不治。1060327

(中央社)