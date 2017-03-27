日本那須溫泉區雪崩 已知8人無生命跡象

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日本櫪木縣消防防災課表示，今天上午9時20分（台灣時間8時20分）左右，櫪木縣那須町溫泉區的滑雪場發生雪崩，已知有8名高中生無生命跡象、1人下落不明。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」等媒體報導，櫪木縣消防單位表示，那須溫泉的滑雪場發生雪崩，當時有在登山的高中生等遭遇這場雪崩。

目前已知櫪木縣立大田原高中8名男學生呈現心肺停止狀態。其他有多人受傷、1人下落不明。

櫪木縣教育委員會表示，遭遇雪崩的是參加櫪木縣內高中登山社團的「春山演習會」學生，從25至27日為止，有7所高中的1、2年級學生約6、70人參加。1060327

(中央社)