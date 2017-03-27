美夜店槍擊 女驚憶：男友護我躲子彈

美國俄亥俄州辛辛那提市今天凌晨驚爆夜店槍擊案，造成1死15傷，警方仍在尋找開槍的嫌犯。當時顧客紛紛趴地躲子彈，1名女子憶述當時逃命的混亂場面。

美聯社報導，當局表示，槍擊發生在擠滿人的卡蜜歐（Cameo）夜店，數名客人一言不合演變成槍戰，當時約有200人在這家位於辛辛那提鬧區東邊靠近俄亥俄河的夜店。

名叫雪瑞爾（Sherell）的女子告訴WCPO-TV電視台，她當時在店外嚇趴在地上，然後男友挺身護著她。

她說：「我腦袋一片空白，只想著『子彈會飛過我嗎？我會不會中彈倒地』。」

「我以為自己會沒命，當下求生本能開始發揮。」「當我聽到第3槍，不知道是從外面還是裡面，反正有人在夜店開槍。我馬上趴在地上，然後我男友撲在我上方。」

另一客人湯普森（Mauricio Thompson）告訴電視台，當時聽到多達20聲槍響，民眾爭相逃命，場面混亂。「我一到外面，大家身上有槍傷流血，有些人被朋友帶到車上趕緊送醫。」「真是太瘋狂了。」

根據法新社，警長艾薩克（Eliot Isaac）說：「幾名本地男子在夜店內陷入某種爭執，演變成數人槍戰。」「結果16人受到槍傷，其中1人喪命。」艾薩克表示，死者是27歲的史派克（Obryan Spikes）。

辛辛那提市長克蘭立（John Cranley）表示，「沒有證據顯示這是恐怖攻擊」，「然而，對受害者來說，差別在哪？他們一直都蒙受槍枝暴力威脅，無辜的受害者」。（譯者：中央社盧映孜）1060327

(中央社)