輪狀病毒恐引重病 不滿5歲兒童易感染

輪狀病毒常導致嚴重小兒腸胃炎，若脫水過多，可能有嚴重後果。曾有一名1歲餘男童，因染輪狀病毒，不僅腹瀉、還高燒，抽筋，打強心劑才救回。

腹瀉是全球造成兒童致命疾病第二名，每年造成約71萬名5歲以下兒童死亡。輪狀病毒腸胃炎可能造成嬰幼兒住院，若未經治療，可能會嚴重脫水、代謝性酸中毒、電解質失衡，甚至死亡。

台大兒童醫院小兒部主任黃立民今天表示，根據監測資料顯示，從2009年到2011年，3年期間有3家醫院納入2810名因腹瀉住院的幼兒，結果發現輪狀病毒感染占住院急性腸胃炎感染最大宗；嚴重程度比其他病毒感染高，且一年四季都可能發生；因輪狀感染而住院的幼兒，有95%沒有打疫苗。

黃立民也說，近年觀察到世界各國有愈來愈多新的變異型別出現，美國2009年監視研究中，發現G12病毒株成為主要流行株；澳洲從2012年開始，也發現G12連續4年都是主要流行株。台灣現在以G3、G8為主，G12還沒進來，但遲早成為威脅。

台灣少有因輪狀病毒感染重症、致死案件，不過，黃立民說，所有嬰幼兒都是輪狀病毒感染高危險群，出生就暴露在感染風險中，6個月大開始進入感染高峰期，5歲以下幾乎每名兒童都會感染過一次。

台大兒童感染科主治醫師呂俊毅曾收治一名1歲2個月的男童，確診感染輪狀病毒，初期反覆嘔吐、腹瀉、無法進食喝水，第二天又反覆高燒、抽筋，同時伴隨心跳加快、呼吸急促、血液循環差，有嚴重脫水合併腎衰竭，緊急插管給呼吸器並給點滴、打強心劑，才能維持血壓。

呂俊毅表示，輪狀病毒主要感染途徑為糞口傳染，主要是經由受到汙染的物體表面進行傳播，通常受到感染的幼兒，每1c.c.糞便內就有很多病毒，只要一點點就會造成傳播。

遠離輪狀病毒，呂俊毅表示，很多家長都認為腹瀉只是拉拉肚子，沒什麼大不了，但若有特殊狀況或疏於警覺，也可能釀成不幸；有些人認為，使用益生菌可以預防感染，但沒有實證；餵母乳也沒有整體的保護力，僅疫苗可有效預防感染，且降低感染輪狀病毒後住院率。1060327

(中央社)