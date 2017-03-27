5塊餅4兄弟怎分？陸小學生：給媽1塊
中國大陸社群網站微博最近流傳數張大陸小學生的「奇葩答題」，引起網民熱烈討論。其中一題是「媽媽買回5塊餅，4兄弟怎麼分才公平」，小學生答「分媽媽一塊」，讓網友大讚「必須滿分」。
錢江晚報微博報導，這道題目的正確解答是每人分到1又1/4塊，但答題的小學生寫道「可以給媽媽一塊」，讓網友大讚「必須給滿分，要是我的孩子寫這個答案，我會感動哭」；但也有人調侃「必須扣分，明明是數學題，別給我耍小聰明！」
除了這道題目，最近還有些令人噴飯的大陸小學生創意答題在網上流傳。
其中一道「照樣造句」的題目是「＿＿有的＿＿有的＿＿」、「要是＿＿＿，＿＿＿準會＿＿＿」。小學生竟答「我家有的是錢有的是車」；「要是買寶馬（BMW），全世界的美女準會跟著你」。讓網友直呼「太專業了！」
此外，還有一道習題是「小朋友怎樣才會快樂？」選項則有「幫爸媽作家務」、「整天吃喝玩樂」、「幫助有困難的人」、「努力學習取得好成績」。小學生選了「整天吃喝玩樂」，卻被老師打了大叉。網友表示「沒毛病啊!確實吃喝玩樂使我快樂啊!」1060327
(中央社)
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