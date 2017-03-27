南韓五黨提議 敦促中國停止「反薩德」措施

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韓聯社報導，南韓國五大政黨27日決定，在3月舉行的國會臨時會議上通過關於敦促中國停止採取反制「薩德」入韓措施的決議。

當天，南韓共同民主黨、自由韓國黨、國民之黨、正黨、正義黨等5個政黨黨鞭舉行會晤並作出上述決定。

此外，由於下一屆總統選舉將提前至5月舉行，新總統無法成立總統職務交接委員會而直接著手治國理政。爲解決這個問題，五黨就運營總統職務交接委員會45天，並要求國會安全行政委員會討論修改《總統職務交接法》達成了共識。

(旺報)